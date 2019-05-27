Зверев вошел в топ-10 чемпионской гонки ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, ставший победителем турнира в Женеве, поднялся в первую десятку чемпионской гонки ATP.
Также свои позиции в топ-20 улучшил канадец Феликс Оже-Альяссим, дошедший до финала на турнире в Лионе.
Лучший из представителей России – Даниил Медведев – остался на шестой позиции.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 27 мая 2019 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 4005 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 3505
3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 2760
4. (4) Роджер Федерер (Швейцария) – 2640
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 2105
6. (6) Даниил Медведев (Россия) – 1575
7. (7) Фабио Фоньини (Италия) – 1370
8. (8) Кеи Нисикори (Япония) – 1350
9. (9) Гаэль Монфис (Франция) – 1140
10. (17) Александр Зверев (Германия) – 1130
11. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1125
12. (14) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1081
13. (11) Джон Изнер (США) – 1060
14. (12) Гидо Пелья (Аргентина) – 970
15. (13) Диего Шварцман (Аргентина) – 955
16. (15) Люка Пуй (Франция) – 915
17. (16) Ласло Дьере (Сербия) – 906
18. (18) Борна Чорич (Хорватия) – 875
19. (19) Милош Раонич (Канада) – 855
20. (20) Пабло Куэвас (Уругвай) – 818…
61. (60) Карен Хачанов (Россия) – 425…
76. (73) Андрей Рублев (Россия) – 347
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