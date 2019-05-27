Басилашвили проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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27 мая 2019 13:49ТеннисЛипкин Антон

Басилашвили проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

15-й номер посева не взял ни одного сета в матче с аргентинцем Лондеро.

16-я ракетка мира Николоз Басилашвили потерпел поражение в первом круге турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.

27-летний грузинский теннисист не смог взять ни одного сета в матче с Хуаном Игнасио Лондеро из Аргентины. Игра завершилась за 1 час 28 минут со счетом 6:4, 6:1, 6:3.

Лондеро вышел во второй круг, где сыграет с победителем матча Миша Зверев (Германия) – Ришар Гаске (Франция).

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – Николоз Басилашвили (Грузия, 15) – 6:4, 6:1, 6:3

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