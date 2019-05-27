Павлюченкова покинула «Ролан Гаррос», проиграв в первом круге Минелле

Анастасия Павлюченкова уступила теннисистке из Люксембурга Мэнди Минелле со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 18 минут.
За это время россиянка шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. Ее соперница совершила три эйса, одну двойную ошибку и реализовала пять брейков из 13.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Минелла сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Луксика Кумкхум (Таиланд).
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