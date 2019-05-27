Надаль без проблем преодолел барьер первого круга «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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27 мая 2019 16:38ТеннисСметанникова Дарья

Надаль без проблем преодолел барьер первого круга «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист одержал уверенную победу на старте Открытого чемпионата Франции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль обыграл немца Янника Ханфмана со счетом 6:2, 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 58 минут.

В активе испанца пять эйсов, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10. У Ханфмана две подачи навылет и одна двойная ошибка.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с победителем матча Янник Маден (Германия) – Киммер Коппеянс (Бельгия).

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