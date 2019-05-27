Джокович одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции - Советский спорт
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27 мая 2019 19:07Теннис

Джокович одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем в первом раунде «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:2. За время матча Джокович выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти, а также допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника восемь подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из двух и две двойные ошибки.

Добавим, что следующим соперником Джоковича станет Хенри Лааксонен из Швейцарии.

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