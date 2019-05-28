Зверев с трудом преодолел барьер первого круга «Ролан Гаррос»

Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» с трудом обыграл австралийца Джона Миллмана со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3. Матч продолжался четыре часа 11 минут.
Немец, занимающий пятое место в рейтинге, совершил 15 эйсов и 13 ошибок на подаче, а также реализовал семь брейк-пойнтов из 17. Его соперник допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейков из 13.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с шведом Микаэлем Имером.
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