Халеп вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Сегодня румынская теннисистка в трех сетах переиграла представительницу Австралии Айлу Томлянович - 6:2, 3:6, 6:1.
Соперницей Халеп во втором круге станет Магда Линетт из Польши.
Напомним, Симона Халеп - действующая чемпионка «Ролан Гаррос».
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