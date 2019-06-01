Анисимова повторила достижение Хингис

Американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой несовершеннолетней участницей 1/8 финала «Ролан Гаррос» с 1998 года.
До этого дня последней 17-летней участницей топ-16 Открытого чемпионата Франции была швейцарка Мартина Хингис. В последствии она выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а в 1998 году завоевала «Большой шлем» в парном разряде.
Аманда Анисимова родилась 30 августа 2001 года в семье эмигрантов из России. На ее счету один титул WTA.
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