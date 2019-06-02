Федерер переиграл Майера и вышел в четвертьфинала «Ролан Гаррос» Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл аргентинца Леонардо Майера в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:3. За время матча Федерер выполнил четыре эйса, и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. Его соперник совершил четыре двойные ошибки.

Добавим, что следующим соперником Федерера станет победитель матча между греком Стефанос Циципас и швейцарцем Стэном Вавринкой.