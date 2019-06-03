Хачанов – первый россиянин в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с 2010 года Давно такого не было.

Карен Хачанов стал первым представителем России в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в 2010 года. В 1/8 финала он обыграл аргентинца дель Потро – 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Матч продолжался три часа девять минут.

Последним из россиян в 2010 году в эту стадию пробился Михаил Южный. Позже он проиграл Томашу Бердыху – 2:6, 1:6, 3:6.

Последним российским полуфиналистом «Ролан Гаррос» был Николай Давыденко в 2007 году.