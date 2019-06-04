Симона Халеп: Непросто играть с той, кто на десять лет младше тебя

Третья ракетка мира Симона Халеп рассказала о том, как чувствует себя в матчах с молодыми соперницами.
В четвертом круге турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже 27-летняя румынская теннисистка крупно победила 18-летнюю Игу Швентек (6:1, 6:0) из Польши и теперь в четвертьфинале сыграет с 17-летней Амандой Анисимовой из США.
«Играть с той, кто на десять лет младше тебя, – непросто, – приводит слова Халеп официальный сайт WTA. – Но сегодня я чувствовала себя на корте уверенно. Посмотрим, что будет в следующем матче. Они молоды, и им нечего терять, так что каждый матч сложный».
Напомним, Халеп является действующей победительницей «Ролан Гаррос».
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