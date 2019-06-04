Конта стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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04 июня 2019 16:25ТеннисСметанникова Дарья

Конта стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»

Британская теннисистка вышла в ½ финала Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джоанна Конта обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 12 минут. Конта впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Париже.

На счету британки шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. У Стивенс одна подача навылет и одна двойная ошибка.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Конта сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия).

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