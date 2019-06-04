Конта стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джоанна Конта обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 12 минут. Конта впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Париже.
На счету британки шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. У Стивенс одна подача навылет и одна двойная ошибка.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Конта сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия).
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