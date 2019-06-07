Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.
В полуфинале 23-летняя австралийская теннисистка нанесла поражение Аманде Анисимовой из США, которая занимает 51-е место в мировом рейтинге. За 1 час 53 минуты Барти оформила победу в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
Таким образом, она впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема», где ее соперницей станет еще одна дебютантка финалов – Маркета Вондроушова из Чехии.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
½ финала
Эшли Барти (Австралия, 8) – Аманда Анисимова (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3
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