Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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07 июня 2019 14:23Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»

В финале турнира ее соперницей станет Вондроушова.

Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.

В полуфинале 23-летняя австралийская теннисистка нанесла поражение Аманде Анисимовой из США, которая занимает 51-е место в мировом рейтинге. За 1 час 53 минуты Барти оформила победу в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Таким образом, она впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема», где ее соперницей станет еще одна дебютантка финалов – Маркета Вондроушова из Чехии.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
½ финала

Эшли Барти (Австралия, 8) – Аманда Анисимова (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

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