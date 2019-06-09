Младенович и Бабош выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимеа Бабош переиграли китайских теннисисток Дуань Инъин и Чжэн Сайсай в финальном матче Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3. За время матча Младенович и Бабош выполнили один эйс и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дуань Инъин и Чжэн Сайсай одна подача навылет, две двойные ошибки и сделали один реализованный брейк-пойнт из четырех.+

Добавим, что Младенович во второй раз выигрывает «Ролан Гаррос» в парном разряде, в 2016 году с соотечественницей Каролин Гарсией она одолела в финале турнира россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину (6:3, 2:6, 6:4).