Младенович и Бабош выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3. За время матча Младенович и Бабош выполнили один эйс и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дуань Инъин и Чжэн Сайсай одна подача навылет, две двойные ошибки и сделали один реализованный брейк-пойнт из четырех.+
Добавим, что Младенович во второй раз выигрывает «Ролан Гаррос» в парном разряде, в 2016 году с соотечественницей Каролин Гарсией она одолела в финале турнира россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину (6:3, 2:6, 6:4).
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