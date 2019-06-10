Хачанов впервые в карьере занял девятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP. На прошлой неделе Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где проиграл будущему финалисту турнира австрийцу Доминику Тиму.
Благодаря выходу в ¼ финала «Ролан Гаррос» Хачанов набрал 2980 очков в рейтинге и поднялся с 11-го места на девятое. В топ-10 также ворвался итальянский теннисист Фабио Фоньини.
Лидером рейтинга по-прежнему является серб Новак Джокович, второе место у победителя «Ролан Гарроса» Рафаэля Надаля (Испания).
Другие россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев расположились на 13-м и 81-м месте соответственно.
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