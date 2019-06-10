Победительница «Ролан Гаррос» Барти возглавила Чемпионскую гонку WTA

Эшли Барти поднялась на второе место в Чемпионской гонке WTA, ранее австралийка занимала шестую позицию. В общем рейтинге она впервые стала второй ракеткой мира.
Финалистка «Ролан Гаррос» Маркета Вондроушова переместилась с 16-го места на седьмое. Петра Квитова из Чехии занимает вторую позицию.
Лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, которая опустилась с 30-го места на 34-е. Екатерина Александрова улучшила позицию на десять строчек – 35-я.
Чемпионская гонка WTA от 10 июня:
1 (6). Эшли Барти (Австралия) — 4175 очков
2 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3401
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 3091
5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2781
6 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2419
7 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2350
8 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2327
9 (13). Йоханна Конта (Великобритания) — 1908
10 (8). Вьянка Андрееску (Канада) — 1827…
34 (30). Анастасия Павлюченкова — 718…
35 (45). Екатерина Александрова — 701…
41 (47). Вероника Кудерметова — 689…
56 (74). Анна Блинкова — 385…
65 (55). Виталия Дьяченко — 453…
71 (79). Дарья Касаткина — 442
72 (60). Вера Звонарева — 435…
94 (90). Наталья Вихлянцева — 357…
96 (83). Мария Шарапова — 355…
99 (93). Маргарита Гаспарян (все — Россия) — 344.
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