Вихлянцева победила Калинскую в Хертогенбоше, Гаспарян выбыла

119-я ракетка мира Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг турнира WTA Libéma Open в Хертогенбоше (Голландия).
22-летняя российская теннисистка нанесла поражение своей соотечественнице Анне Калинской (6:2, 6:3), которая занимает 149-е место в мировом рейтинге. Ее следующей соперницей станет пробившаяся через квалификацию Паула Бадоса Хиберт из Испании.
В то же время в матче второго круга 63-я ракетка мира Маргарита Гаспарян в двух сетах с одинаковым счетом 4:6 проиграла Грет Миннен из Бельгии.
Отметим, что на турнире в Хертогенбоше продолжают выступления Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
Хертогенбош (Голландия)
Турнир WTA Libéma Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
1-й круг
Наталья Вихлянцева (Россия) – Анна Калинская (Россия, LL) – 6:2, 6:3
2-й круг
Грет Миннен (Бельгия, Q) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:4, 6:4
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