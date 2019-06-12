Вихлянцева победила Калинскую в Хертогенбоше, Гаспарян выбыла Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Голландии.

119-я ракетка мира Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг турнира WTA Libéma Open в Хертогенбоше (Голландия).

22-летняя российская теннисистка нанесла поражение своей соотечественнице Анне Калинской (6:2, 6:3), которая занимает 149-е место в мировом рейтинге. Ее следующей соперницей станет пробившаяся через квалификацию Паула Бадоса Хиберт из Испании.

В то же время в матче второго круга 63-я ракетка мира Маргарита Гаспарян в двух сетах с одинаковым счетом 4:6 проиграла Грет Миннен из Бельгии.

Отметим, что на турнире в Хертогенбоше продолжают выступления Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Хертогенбош (Голландия)

Турнир WTA Libéma Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

1-й круг

Наталья Вихлянцева (Россия) – Анна Калинская (Россия, LL) – 6:2, 6:3

2-й круг

Грет Миннен (Бельгия, Q) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:4, 6:4