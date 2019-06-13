Надаль поприветствовал выпускников своей теннисной академии - Советский спорт
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13 июня 2019 11:33ТеннисСпирин Дмитрий

Надаль поприветствовал выпускников своей теннисной академии

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль посетил церемонию вручения дипломов выпускникам его академии в Манакоре.

«Мне бы хотелось поздравить 29 студентов, ставших выпускниками. Честно говоря, мне не очень нравится раздавать советы. Но у меня есть кое что, что я бы хотел вам сказать. Окружайте себя хорошими людьми. Это самое важное. Когда вас окружают хорошие люди, жизнь становится радостнее, легче, и вы сами становитесь лучше», - цитирует Надаля «Газета.ру».

На прошлой неделе Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.

В финале он в четырех сетах переиграл австрийского теннисиста Доминика Тима.

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