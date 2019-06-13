Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Хертонгенбоше В Хертогенбоше (Голландия) продолжается теннисный турнир.

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в ¼ финала, обыграв бельгийку Исалин Бонавентюр со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В активе россиянки девять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира в Хертогенбоше Александрова сыграет с победительницей матча Полона Херцог (Словения) — Элисон Риске (США).