Циципас проиграл Харри во втором круге турнира в Хертогенбоше - Советский спорт
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13 июня 2019 17:24ТеннисСметанникова Дарья

Циципас проиграл Харри во втором круге турнира в Хертогенбоше

Греческий теннисист был посеян под первым номером на турнире в Голландии.

Во втором круге турнира в Хертогенбоше Стефанос Циципас уступил чилийцу Николасу Харри со счетом 4:6, 6:3, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты.

В активе грека шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брей-пойнт из шести. У его соперника 13 подач навылет, две ошибки на подаче и два брейка из четырех.

В четвертьфинале Харри сыграет с победителем матча Михаил Кукушкин (Казахстан) – Ришар Гаске (Франция).

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