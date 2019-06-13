Циципас проиграл Харри во втором круге турнира в Хертогенбоше

Во втором круге турнира в Хертогенбоше Стефанос Циципас уступил чилийцу Николасу Харри со счетом 4:6, 6:3, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты.
В активе грека шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брей-пойнт из шести. У его соперника 13 подач навылет, две ошибки на подаче и два брейка из четырех.
В четвертьфинале Харри сыграет с победителем матча Михаил Кукушкин (Казахстан) – Ришар Гаске (Франция).
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