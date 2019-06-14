Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Голландии

Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу Хиберт и вышла в четвертьфинал турнира в голландском Хертогенбосе.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 3 минуты.
Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между голландками Кики Бертенс и Аранчой Рус.
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