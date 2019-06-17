Медведев обыграл Вердаско и вышел во второй круг турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев одолел Фернандо Вердаско из Испании и пробился во второй круг турнира в Лондоне.
Встреча продлилась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4
За выход в четвертьфинал 22-летний уроженец Москвы сыграет с победителем матча Джей Кларк (Великобритания) – Люка Пуи (Франция).
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