Медведев обыграл Вердаско и вышел во второй круг турнира в Лондоне - Советский спорт
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17 июня 2019 16:13ТеннисГичунцев Артур

Медведев обыграл Вердаско и вышел во второй круг турнира в Лондоне

Действующим победителем соревнований является Марин Чилич из Хорватии.

Российский теннисист Даниил Медведев одолел Фернандо Вердаско из Испании и пробился во второй круг турнира в Лондоне.

Встреча продлилась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4

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