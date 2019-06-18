Кербер сыграет с Шараповой во втором круге турнира в Мальорке

Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастные После кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос» Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Санчес выполнил годовую норму по голам в одной игре с Японией Первый тур группового этапа Кубка Америки-2019 завершился разгромной победой чилийцев над японцами. В составе победителей голом и голевой передачей отметился 30-летний нападающий «МЮ» Алексис Санчес.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль! Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство! Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!

1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победы Обладатель Кубка Стэнли в цифрах.

Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных Ближайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.

Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»? В выходные молодежная сборная Украины сенсационно выиграла чемпионат мира для футболистов не старше 20 лет.