Кербер сыграет с Шараповой во втором круге турнира в Мальорке - Советский спорт
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18 июня 2019 22:14ТеннисКоноплев Александр

Кербер сыграет с Шараповой во втором круге турнира в Мальорке

Шарапова и Кербер хорошо знают друг друга.

Немка Анжелик Кербер обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр со счетом 7:5, 4:6, 6:2 в матче первого круга турнира в Мальорке. Матч продолжался 106 минут.

В следующем раунде Кербер сыграет с россиянкой Марией Шараповой, которая 18 июня одержала первую победу после пятимесячной паузы в карьере.

Между собой спортсменки встречали восемь раз. У обеих по четыре победы.

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