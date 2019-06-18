Кербер сыграет с Шараповой во втором круге турнира в Мальорке

Немка Анжелик Кербер обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр со счетом 7:5, 4:6, 6:2 в матче первого круга турнира в Мальорке. Матч продолжался 106 минут.
В следующем раунде Кербер сыграет с россиянкой Марией Шараповой, которая 18 июня одержала первую победу после пятимесячной паузы в карьере.
Между собой спортсменки встречали восемь раз. У обеих по четыре победы.
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