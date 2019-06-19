Винус Уильямс обыграла Саснович на турнире в Бирмингеме

Джани Инфантино: Получаю много, но ведь зарплата Блаттера была в четыре раза больше В начале июня итальянец практически единогласно был переизбран на пост президента ФИФА. В интервью L’Equipe говорит, что заслужил такое доверие, ведь он – борец с коррупцией, за открытость, прозрачность и глобализацию…

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