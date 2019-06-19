Винус Уильямс обыграла Саснович на турнире в Бирмингеме - Советский спорт
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19 июня 2019 17:03Теннис

Винус Уильямс обыграла Саснович на турнире в Бирмингеме

Призовой фонд соревнований составляет 846 тысяч долларов.

Американская теннисистка Винус Уильямс победила представительницу Белоруссии Александру Саснович и вышла во второй круг турнира Бирмингеме (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 26 минут

Следующей соперницей Уильямс станет Ван Цян из Китая, которая ранее обыграла американку Лоран Дэвис.

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