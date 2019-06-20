Медведев одержал победу над Пуи и пробился в четвертьфинал турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Франции Люка Пуй во втором круге турнира в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4, а ее продолжительность составила 2 часа 16 минут.
Медведев 11 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейка из семи. У француза – два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка из трех.
В следующем матче 24-летний уроженец Москвы сыграет против Диего Шварцмана из Аргентины.
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