Медведев одержал победу над Пуи и пробился в четвертьфинал турнира в Лондоне Призовой фонд соревнований превышает 2 млн евро.

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Франции Люка Пуй во втором круге турнира в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4, а ее продолжительность составила 2 часа 16 минут.

Медведев 11 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейка из семи. У француза – два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка из трех.

В следующем матче 24-летний уроженец Москвы сыграет против Диего Шварцмана из Аргентины.