Энди Маррэй: Я не чувствовал боли, и это было здорово Британец провел первый матч с металлическим тазобедренным суставом.

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррэй рассказал о том, как прошел его первый матч с новым металлическим тазобедренным суставом.

В январе 32-летнему британцу полностью заменили тазобедренный сустав. Через пять месяцев он провел свой первый матч – в парном разряде турнира Fever-Tree Championships в Лондоне. В паре с Фелисиано Лопесом Маррэй обыграл Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару (7:6 (7:5), 6:3).

«Я рассчитывал получить удовольствие от игры, потому что настраивал себя на это независимо от того, как все сложится, – приводит слова Маррэя официальный сайт ATP. – Как и до этого чувствовал себя неидеально в плане движения, но не ощущал боли. И это было здорово! Надеюсь, буду продолжать прогрессировать».

Отметим, что на Уимблдоне партнером Маррэя по парному разряду станет Пьер-Уг Эрбер.