Медведев победил Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Лондоне Матч продолжался 1 час 16 минут.

13-я ракетка мира Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP Fever-Tree Championships в Лондоне.

В четвертьфинале 23-летний российский теннисист нанес поражение Диего Шварцману из Аргентины, занимающему 23-е место в мировом рейтинге. За 1 час 16 минут Медведев выиграл два сета с одинаковым счетом 6:2.

В полуфинале его соперником станет победитель матча двух французов Николя Май (Q) и Жиля Симона.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

¼ финала

Даниил Медведев (Россия, 4) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:2