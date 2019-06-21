Медведев победил Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Лондоне

13-я ракетка мира Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP Fever-Tree Championships в Лондоне.
В четвертьфинале 23-летний российский теннисист нанес поражение Диего Шварцману из Аргентины, занимающему 23-е место в мировом рейтинге. За 1 час 16 минут Медведев выиграл два сета с одинаковым счетом 6:2.
В полуфинале его соперником станет победитель матча двух французов Николя Май (Q) и Жиля Симона.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
¼ финала
Даниил Медведев (Россия, 4) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:2
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