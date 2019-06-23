Дель Потро перенес операцию на колене - Советский спорт
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23 июня 2019 07:17ТеннисСпирин Дмитрий

Дель Потро перенес операцию на колене

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро успешно перенес операцию на коленной чашечке правой ноги.

По словам команды теннисиста, во время операции ему удалили сломанные фрагменты кости. Сроки восстановления игрока пока не называются.

Напомним, Дель Потро получил повреждение на турнире в Лондоне. 30-летний теннисист в первом круге победил канадца Дениса Шаповалова со счетом 7:5, 6:4. Позднее он прошел медицинское обследование и снялся с соревнований.

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