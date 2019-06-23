Дель Потро перенес операцию на колене

По словам команды теннисиста, во время операции ему удалили сломанные фрагменты кости. Сроки восстановления игрока пока не называются.
Напомним, Дель Потро получил повреждение на турнире в Лондоне. 30-летний теннисист в первом круге победил канадца Дениса Шаповалова со счетом 7:5, 6:4. Позднее он прошел медицинское обследование и снялся с соревнований.
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