Касаткина покинула турнир в Истбурне, проиграв в первом круге Петкович

Россиянка Дарья Касаткина уступила немецкой теннисистке Андреа Петкович в первом круге турнире в Истбурне (Великобритания).
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 2:6.
Следующий матч 31-летняя спортсменка из Германии проведет с победительницей матча Кирстен Флипкенс – Каролина Возняцки.
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