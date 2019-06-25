Свитолина проиграла Корне во втором круге турнира в Истбурне

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу французской спортсменки. За время матча Свитолина один раз подала навылет, реализовала три из пяти брейк-пойнтов и совершила две двойные ошибки. На счету Корне один эйс, семь двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в четвертьфинал Корне поспорит с победительницей матча между Дарьей Гавриловой (Австралия) и Чжан Шуай (Китай).
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