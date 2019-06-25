Александрова победила Бенчич и теперь сыграет с Остапенко - Советский спорт
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25 июня 2019 22:55ТеннисКоноплев Александр

Александрова победила Бенчич и теперь сыграет с Остапенко

Александрова отомстила за Кудерметову.

В матче второго круга турнира WTA в Истбурне россиянка Екатерина Александрова обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии – 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

Поединок продолжался два часа, девять минут и 20 секунд.

Россиянка лучше подавала навылет – 9:2, но допустила больше двойных ошибок – 8:7.

В следующем круге Александрова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Напомним, что в 1/32 финала Бенчич обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

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