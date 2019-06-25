Александрова победила Бенчич и теперь сыграет с Остапенко

Товарищ Беттман, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой? На днях комиссар НХЛ Гари Беттман заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATP Карен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.

Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чаще Отличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.

Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКА Россиянину многое придется доказать в КХЛ.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Завтра - ключевое заседание Болельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников - только о своих любимых клубах. Но завтра на исполкоме ожидается важное решение - по лимиту на легионеров.

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Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмога В ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.

Андрей Бутенко: С применением VAR дело часто доходит до маразма Один из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.