Симона Халеп: Парный матч помог мне обыграть Су-Вэй Се Румынская теннисистка взяла реванш за поражение на прошлогоднем Уимблдоне.

Седьмая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу над Су-Вэй Се из Тайваня (6:2, 6:0) во втором круге турнира Nature Valley International в Истбурне.

Таким образом, Халеп взял реванш у Су-Вэй Се за поражение в третьем круге прошлогоднего Уимблдона.

«Я отлично сыграла сегодня, хорошо чувствовала мяч, так что все здорово, – сказала 27-летняя румынская теннисистка, слова которой приводит официальный сайт WTA. – Парный матч, который я провела, по-настоящему помог мне».

Отметим, что за день до игры с Су-Вэй Се Халеп в паре с соотечественницей Ралукой Олару обыграли первых сеяных Габриэлу Дабровски и Ифань Сюй (7:6, 7:5).

За выход в ¼ финала одиночного разряда Халеп сыграет с Полоной Херцог из Словении.