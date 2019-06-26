Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Истбурне

Россиянка Екатерина Александрова обыграла теннисистку из Латвии Елену Остапенко и вышла в ¼ финала турнира в Истбурне (Великобритания).
Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:2. Во втором сете соперница Александровой отказалась от продолжения поединка из-за травмы.
За выход в полуфинал россиянка сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.
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