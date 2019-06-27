Бертенс обыграла Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Истбурне Голландка Кики Бертенс переиграла белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Истбурне.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4. За время матча Соболенко совершила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. На счету ее соперницы два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в финал соревнований теннисистка из Голландии поспорит с Каролиной Плишковой из Чехии.