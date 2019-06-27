Александрова проиграла Плишковой в четвертьфинале турнира в Истбурне

Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу чешской спортсменки. За время матча Александрова трижды подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. На счету ее соперницы шесть эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также три двойные ошибки.
Добавим, что соперницей Плишковой в следующем раунде будет голландка Кики Бертенс, ранее одолевшая Арину Соболенко из Беларуси (6:4, 3:6, 6:4).
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