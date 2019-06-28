Шарапова сыграет с Парментье в первом круге Уимблдона - Советский спорт
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28 июня 2019 13:35ТеннисЛипкин Антон

Шарапова сыграет с Парментье в первом круге Уимблдона

В Лондоне прошла жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдона.

По итогам жеребьевки третьего в году турнира серии «Большого шлема» Уимблдона стали известны соперницы российских теннисисток по первому кругу.

В основной сетке турнира стартуют 11 теннисисток из России.

Матчи первого круга с участием игроков из России:

Светлана Кузнецова (Россия) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13)
Паула Бадоса Хиберт (Испания) – Варвара Флинк (Россия)
Мария Шарапова (Россия) – Полин Парментье (Франция)
Екатерина Александрова (Россия) – Катерина Синякова (Чехия)
Магда Линетт (Польша) – Анна Калинская (Россия)
Виталия Дьяченко (Россия) – Кристина Младенович (Франция)
Маргарита Гаспарян (Россия) – Анна-Лена Фридсам (Германия)
Анастасия Потапова (Россия) – Жиль Тайкманн (Швейцария)
Айла Томлянович (Австралия) – Дарья Касаткина (Россия)
Вероника Кудерметова (Россия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия)

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