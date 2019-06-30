Новак Джокович: Соперничество с Надалем и Федерером сделало меня лучшим теннисистом мира

- Безусловно, мне было не особенно радостно стать частью эпохи Федерера и Надаля в начале своей карьеры. Ведь я не выиграл многие турниры Большого шлема из-за них. Однако теперь это уже совсем другая история, я очень рад быть частью этой эпохи. Это соперничество сделало меня лучшим игроком мира, я много раз говорил, что Надаль и Федерер дополняли мою игру, - передает слова Джоковича «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт АТР.
Добавим, что серб одержал 15 побед на турнирах серии Большого шлема, на счету Надаля - 18, а у Федерера - 20.
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