Новак Джокович: Соперничество с Надалем и Федерером сделало меня лучшим теннисистом мира Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем соперничестве с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

- Безусловно, мне было не особенно радостно стать частью эпохи Федерера и Надаля в начале своей карьеры. Ведь я не выиграл многие турниры Большого шлема из-за них. Однако теперь это уже совсем другая история, я очень рад быть частью этой эпохи. Это соперничество сделало меня лучшим игроком мира, я много раз говорил, что Надаль и Федерер дополняли мою игру, - передает слова Джоковича «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт АТР.

Добавим, что серб одержал 15 побед на турнирах серии Большого шлема, на счету Надаля - 18, а у Федерера - 20.