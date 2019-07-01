16-летний теннисист найден мертвым в Подмосковье

16-летний российский теннисист умер после вечеринки в Подмосковье, сообщает «Московский комсомолец».
Учащийся 11 класса был приглашен в коттедж в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Спортсмен выпил немного шампанского, а потом ушел спать с жалобами на самочувствие. Утром он был найден мертвым.
Предварительная причина смерти – отравление неизвестным веществом. Следов насилия на теле подростка не обнаружено.
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