Четыре российских теннисистки стартуют в понедельник на Уимблдоне - Советский спорт
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01 июля 2019 09:46ТеннисЛипкин Антон

Четыре российских теннисистки стартуют в понедельник на Уимблдоне

Матчи первого круга проведут Гаспарян, Потапова, Кудерметова и Касаткина.

В понедельник на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне стартует третий в году турнир серии «Большого шлема» Уимблдон.

В первый день в женском одиночном разряде сыграют четыре представительницы России.

В 13:00 (мск) начнется матч Маргарита Гаспарян – Анна-Лена Фридсам (Германия). В 16:30 Анастасия Потапова выйдет на корт против Жиль Тайкманн из Швейцарии, а Вероника Кудерметова – против Исалин Бонавентюр из Бельгии. Наконец, на 18:30 запланировано начало матча Айла Томлянович (Австралия) – Дарья Касаткина.

Напомним, всего в женском одиночном разряде сыграют 11 теннисисток из России.

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