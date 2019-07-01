Хачанов и Медведев в понедельник проведут матчи первого круга Уимблдона

Два российских теннисиста проведут в понедельник свои матчи первого круга третьего в году турнира серии «Большого шлема» – Уимблдон, который стартует в Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
В 14:30 начнется матч десятого сеяного Карена Хачанова с Сун Ву Квоном из Южной Кореи, который занимает 126-е место в мировом рейтинге.
А через два часа 11-я ракетка турнира Даниил Медведев выйдет на корт против итальянца Паоло Лоренци. 37-летний ветеран располагается на 107-м месте в рейтинге ATP.
Добавим, что еще один российский теннисист в мужском одиночном разряде – Андрей Рублев – проведет свой матч с Кристианом Гарином из Чили во вторник.
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