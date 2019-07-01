Гаспарян обыграла немку Фридзам на старте Уимблдона

Россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Анну-Лену Фридзам из Германии.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Следующей соперницей россиянки станет украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее обыграла австралийку Дарью Гаврилову.
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