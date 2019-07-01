Гаспарян обыграла немку Фридзам на старте Уимблдона - Советский спорт
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01 июля 2019 15:22ТеннисГичунцев Артур

Гаспарян обыграла немку Фридзам на старте Уимблдона

Призовой фонд соревнований составляет 38 млн фунтов.

Россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Анну-Лену Фридзам из Германии.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Следующей соперницей россиянки станет украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее обыграла австралийку Дарью Гаврилову.

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