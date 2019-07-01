Кудерметова преодолела первый круг Уимблдона - Советский спорт
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01 июля 2019 18:04ТеннисАбушкин Руслан

Кудерметова преодолела первый круг Уимблдона

Призовой фонд турнира, который проходит в Лондоне с 1 по 14 июля, составляет 38 миллионов фунтов.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила бельгийку Исалин Бонавентюр в первом круге Уимблдона. Встреча длилась 1 час 17 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 6:4.

Россиянка выполнила семь эйсов, допустила шесть двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. У бельгийки – пять двойных ошибок и один реализованных брейк из семи.

Во втором круге россиянка встретится с сильнейшей в паре Каролина Возняцки (Дания) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Действующей победительницей турнира является немка Анжелика Кербер.

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