Медведев одержал победу над Лоренци и вышел во второй круг Уимблдона

Встреча продолжалась 2 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу россиянина. За время матча Медведев 15 раз подал на вылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 13. На счету его соперника три эйса, один реализованный брейк-пойнт из одного, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что в следующем раунде турнира Медведев сыграет против австралийца Алексея Попырина, обыгравшего ранее испанца Пабло Карреньо-Буста (7:6, 7:5, 6:2).

Напомним, что третий в сезоне турнир серии Большого шлема, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, проходит на травяных кортах Лондона и завершится 14 июля.

Добавим, что действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.