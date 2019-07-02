Александр Зверев после вылета из «Уимблдона»: Уровень моей уверенности – ниже нуля

Пятая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал поражение от Иржи Веселы из Чехии (6:4, 3:6, 2:6, 5:7) в первом круге третьего в году турнира серии «Большого шлема» «Уимблдона».
«Один или два момента сложились не в мою пользу, после чего все развалилось, – приводит слова 22-летнего немца официальный сайт ATP. – Это был типичный матч на турнире «Большого шлема» для меня.
Сейчас я не чувствую уверенности. Сколько у меня было брейк-пойнтов в одном четвертом сете? Пять или шесть? И я не реализовал ни один из них. Я вел и 40-0 и 40-15. А когда брейк случился на моей подаче, он взял его сразу же после того, как я ошибся при простом ударе слета. Я потерпел поражение не из-за своей игры, а потому что уровень моей уверенности ниже нуля».
Отметим, что ранее Зверев не доходил на Уимблдоне дальше четвертого круга.
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