Стефанос Циципас: Заранее знал, что проиграю Грек выбыл из «Уимблдона» после поражения в первом круге от Фаббиано.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Томаса Фаббиано из Италии (4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:8), 3:6) в матче первого круга турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон» в Лондоне.

«Я был очень расстроен, заранее зная, как все сложится, – приводит слова 20-летнего грека официальный сайт ATP. – Я был очень зол на себя накануне. Я уже чувствовал, что играю не очень хорошо. Так что было интересно, получится ли у меня это изменить. Не получилось. Я не смог даже близко подойти к тому уровню, на котором играл здесь в прошлом году».

Отметим, что в прошлом сезоне Циципас победил Фаббиано в третьем круге «Уимблдона».