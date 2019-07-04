Флинк проиграла Гергес во втором круге Уимблдона

Россиянка Варвара Флинк уступила немке Юлии Гергес со счетом 1:6, 4:6 в матче второго круга Уимблдона. Встреча продолжалась 71 минуту.
Флинк была последней российской участницей престижного турнира. Ранее соревнования покинули Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова, Виталия Дьяченко, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченко (все проиграли в первом круге), а также Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова (проиграли во втором круге).
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