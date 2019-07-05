Серена Уильямс: Я играю лучше всего при равной борьбе - Советский спорт
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05 июля 2019 09:09ТеннисЛипкин Антон

Серена Уильямс: Я играю лучше всего при равной борьбе

Американская теннисистка вышла в третий круг «Уимблдона», одержав победу после проигранного первого сета.

Десятая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала победу над Кайей Юван из Словении (2:6, 6:2, 6:4) во втором круге турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон».

«Мне нравится играть под давлением, – приводит слова 37-летней американской теннисистки официальный сайт WTA. – Я лучше окажусь в такой ситуации, чем в любой другой. Иногда я показываю лучшую игру, когда проигрываю. Я просто боец и никогда не сдаюсь.

Просто нужно помнить, что я играю лучше всего при равной борьбе. Я просто настраиваюсь на то, где я и что делаю, чтобы оформить победу. Это дело опыта и игрового тонуса. В последние два года у меня было не так много матчей, так что я стараюсь вернуть это назад».

Напомним, в третьем круге соперницей Уильямс станет 18-я сеяная Юлия Гергес из Германии.

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