Нисикори вышел в 1/8 финала Уимблдона

Японский теннисист Кей Нисикори обыграл американца Кевина Джонсона в третьем круге Уимблдона.
Встреча, которая продлилась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2.
В 1/8 финала Нисикори встретится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, 33) – Михаил Кукушкин (Казахстан).
Призовой фонд турнира, который проходит в Лондоне с 1 по 14 июля, составляет 38 миллионов фунтов, а его действующим победителем является серб Новак Джокович.
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