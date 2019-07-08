Барти покинула Уимблдон, проиграв Элисон Риске

Австралийская теннисистка Эшли Барти уступила Элисон Риске из США и завершила выступление на Уимблдоне в четвертом круге.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 3:6, а ее продолжительность составила 1 час 37 минут.
Следующей соперницей американской теннисистки станет победительница матча Серена Уильямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания).
Добавим, что в прошлом году Уимблдон выиграла Анжелика Кербер из Германии.
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