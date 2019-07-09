Уильямс одолела Риске и вышла в полуфинал Уимблдона - Советский спорт
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09 июля 2019 17:23Теннис

Уильямс одолела Риске и вышла в полуфинал Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла свою соотечественницу Элисон Риске в четвертьфинале турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Уильямс. За время матча Риске один раз подала на вылет, реализовала пять из пяти брейко-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок. На счету ее соперницы 19 эйсов, шесть реализованных брейк-пойнтов из 16, а также две двойные ошибки.

В полуфинале Уильямс сыграет с победительницей встречи между Барборой Стрыцовой (Чехия) и Йоханной Контой (Великобритания).

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